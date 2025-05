Segundo dia de velório de Pepe Mujica terá presença de Lula

Cerimônia de despedida de Pepe Mujica é realizada no Palácio Legislativo, em Montevidéu.

O velório do ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica entra em seu segundo dia nesta quinta-feira (15). A cerimônia, aberta ao público, será retomada às 10h, no Palácio Legislativo, em Montevidéu.

A previsão é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegue ao país ao longo desta quinta para participar do velório, como já havia confirmado na quarta-feira (13). O presidente do Chile, Gabriel Boric, também deve comparecer.

De acordo com o jornal uruguaio El Observador, o encerramento do velório estava previsto para as 15h desta quinta, mas foi estendido por mais duas horas para que desse tempo de Lula chegar ao país. Segundo o g1, o presidente brasileiro embarcou na manhã desta quinta para Montevidéu, após chegar em Brasília de viagem à China e Rússia durante a madrugada.