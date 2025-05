Rico Melquiades nega uso de "contas demo" para divulgar casas de apostas

Rico Melquiades foi o segundo influenciador digital a ser ouvido na CPI das Bets, no Senado.

O Influenciador Rico Melquiades prestou depoimento nesta quarta-feira (14) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, do Senado. O influenciador confirmou que tem contratos de publicidade com casas de apostas que não têm autorização do Ministério da Fazenda para operar.