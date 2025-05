Nacional e Inter se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Parque Central, em Montevidéu.

Nacional

O time uruguaio folgou pelo campeonato nacional durante a semana e virá com força máxima para enfrentar o Inter. O Nacional vem embalado após três vitórias consecutivas : Montevideo Wanderers, Cerro (pelo Uruguaio) e Bahia (pela Libertadores).

Na Libertadores, o Nacional é o lanterna do Grupo F, com quatro pontos. Em caso de vitória sobre o Inter, porém, pode ingressar na zona de classificação.

Inter

O Colorado vem de momento de instabilidade, após três derrotas sofridas : Corinthians, Botafogo (pelo Brasileirão) e Atlético Nacional (pela Libertadores). A última vitória foi sobre o Maracanã, em 29 de abril, pela Copa do Brasil.

Com as lesões de Enner Valencia e Borré, Roger deve escalar Lucca na frente. Ainda há possibilidade de Ricardo Mathias assumir a posição.

