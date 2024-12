Com câmeras da CCR, motoristas começam a ser multados por uso do acostamento na freeway

CCR ViaSul liberou acessos de suas câmeras para a PRF Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Motoristas que usam o acostamento de forma deliberada começaram a ser multados com o uso de câmeras da CCR ViaSul na freeway. Durante três horas da quinta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) utilizou as imagens para identificar os infratores.

Ao todo, 16 veículos foram flagrados trafegando no acostamento. A infração é registrada sem a necessidade de abordar fisicamente o motorista.

As fiscalizações ocorrerão sempre que os policiais julgarem necessário. Mas é certo que as ações serão intensificadas ao longo do verão, quando o movimento na rodovia aumenta expressivamente, causando lentidão na rodovia.

— É importante destacar que a aplicação da tecnologia não é apenas uma ferramenta punitiva, mas também educativa, pois serve como um alerta para que os motoristas reflitam sobre a importância de respeitar as regras e os valores que regem a convivência no trânsito — destaca o chefe da comunicação social da PRF no Rio Grande do Sul, inspetor Douglas Paveck.

Em dezembro, a CCR ViaSul viabilizou a possibilidade da PRF acessar as imagens diretamente dos postos de fiscalização da corporação. Dessa forma, não será necessário que um policial se desloque até a sede da concessionária da rodovia para fazer a fiscalização do uso do acostamento.

O agente vai realizar a consulta do veículo nos sistemas policiais para confirmar os dados e lavrar a ocorrência. Mas se o policial perceber que o condutor está produzindo uma ação que gera riscos, como dirigir em ziguezague, uma equipe do patrulhamento fará a abordagem para verificar se o motorista está embriagado, por exemplo.

A fiscalização também poderá ser estendida para a BR-101, a BR-386 e a Rodovia do Parque. A multa por transitar no acostamento é de R$ 880,41. Caso o motorista também faça uma ultrapassagem, a penalidade sobe para R$ 1,5 mil.

Uso do acostamento

O uso do acostamento só será permitido quando o sistema de iluminação da pista estiver ligado, ou seja, quando o amarelo piscante da sinalização da pista estiver em funcionamento. Se o motorista identificar que as luzes estão desligadas, ele precisa deixar imediatamente o acostamento. Painéis ao longo da rodovia também informam sobre essa condição.

Assim como ocorreu no ano passado, o uso do acostamento será liberado cada vez menos neste veraneio. A permissão até poderá ser dada, dependendo das condições de tráfego. Porém, ela será excepcional.

A permissão só será dada pela CCR ViaSul nos momentos em que a freeway estiver perto da saturação. Essa condição é atingida quando mais de 85 veículos estiverem passando pela rodovia. E, mesmo quando a estrada estiver próxima de estar saturada, o tráfego no acostamento não será liberado com chuva ou se essa parte da pista estiver sendo usada para atendimento de algum acidente.

Dobro de mortes