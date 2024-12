PRF conclui teste para uso de câmera de monitoramento que irá multar motoristas no acostamento da freeway

Parceria será viabilizada a partir de parceria com a CCR ViaSul

Terminaram no último domingo (8) os testes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que passará a usar câmeras de monitoramento da CCR ViaSul para multar motoristas que trafegam no acostamento da freeway de forma irregular . A medida passará a ser adotada como forma de trazer mais segurança ao trânsito.

O agente vai realizar a consulta do veículo nos sistemas policiais para confirmar os dados e lavrar a ocorrência. Mas se o policial perceber que o condutor está produzindo uma ação que gera riscos, como dirigir em ziguezague, uma equipe do patrulhamento fará a abordagem para verificar se o motorista está embriagado, por exemplo.

A data de início da fiscalização ainda está sendo decidida . A CCR ViaSul irá disponibilizar o acesso remoto das suas câmeras para as unidades operacionais da PRF.

O monitoramento começará ainda no verão. Inclusive, haverá reforço na escala para essa atuação remota. Depois da temporada de praia, as ações poderão prosseguir. A fiscalização ocorrerá conjuntamente na BR-101, na BR-386 e na Rodovia do Parque.