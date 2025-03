Governo Leite buscará adquirir avião a jato com fundo da enchente

Um dos aviões usado atualmente é o King-Air. Brigada Militar / Divulgação

A compra de um avião a jato para uso do governo do Estado pode vir do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A proposta será levada para avaliação do comitê gestor do grupo.

Seus integrantes irão avaliar a possibilidade de autorizar a compra. Se a garantia for dada, a aquisição do avião a jato deverá se tornar realidade em breve.

O governo do Estado estima custo de R$ 95 milhões. Os encontros estão servindo para identificar qual modelo melhor atenderia às necessidades do governo gaúcho. A ideia é que a aeronave também possa transportar órgãos para transplante e remoção de pacientes de emergência, para atender deslocamentos rápidos, em distâncias maiores. Sob responsabilidade do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, ela também pode ser usada no transporte da ajuda humanitária e deslocamento de tropas de segurança pública.

A contratação é considerada complexa. Se a concorrência for realizada ao longo de 2025, há expectativa de que a aeronave possa estar disponível até o final do próximo ano.

Em nota, o governo diz que a proposta está em análise pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg). Se aprovada, deve ser feita uma licitação internacional.

O que é