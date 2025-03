Rodovias estaduais do Rio Grande do Sul ganharão helicóptero de R$ 52 milhões

O veículo modelo Bell 429 é usado e foi adquirido ao custo de R$ 52 milhões . O dinheiro veio dos recursos do governo do Estado.

A expectativa é que o helicóptero seja entregue em junho . A operação da aeronave será feita por um piloto do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, atendendo às demandas do Comando Rodoviário.

Segundo o comandante do CRBM, coronel André Luiz Stein, a aeronave era de um empresário ucraniano que a comprou e desistiu de usá-la em razão da guerra com a Rússia. O veículo já retornou para a fábrica, nos Estados Unidos, para que ocorra revisão.

Dois helipontos estratégicos já foram construídos, um em Osório, no Litoral, e outro em Farroupilha, na Serra . Eles ficam às margens das rodovias, ao lado de postos do CRBM.

Rodovias federais

Já a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul não tem helicóptero próprio. Quando há necessidade de uso, a superintendência estadual solicita para a sede da corporação em Brasília.

A PRF tem 12 aeronaves do tipo no Brasil. Se não estiver em alguma outra missão mais importante, o helicóptero e equipe são liberados. Nas enchentes do ano passado, por exemplo, o veículo demorou para chegar porque não havia condições climáticas para vir de Santa Catarina para cá.