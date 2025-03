Entrega de nova ponte no Vale do Taquari volta a ser adiada

A data coincide com a inauguração do Cristo Protetor, em Encantado. Já a liberação para veículos mais pesados vai demorar mais tempo .

O Ministério Público do Rio Grande do Sul determinou que a empresa Engedal, responsável pela obra, pague multa de R$ 30 mil por dia de atraso não justificado após a data prevista de 29 de março . Porém, segundo a EGR, desde que a sanção foi acordada, as condições climáticas impediram a realização da obra durante 12 dias. Dessa forma, a cobrança só poderá ser efetivada na data descontados estes dias de chuva.

Faixa de cobrança

O grupo Pró-Dragagem de Arroio do Meio instalou uma faixa na região. Seus participantes cobram a finalização da ponte, além do desassoreamento do Rio Forqueta. No dia em questão, os moradores deverão ir ao local para comemorar ou protestar.