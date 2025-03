Tapumes são retirados da Usina do Gasômetro

Após sete anos, a Usina do Gasômetro está sendo devolvida para Porto Alegre. Nesta terça-feira (25), os tapumes que cercavam a reforma do prédio histórico foram retirados.

A proteção foi colocada no entorno do imóvel em janeiro de 2020. A obra deveria ter sido concluída em março do ano seguinte.

A partir de quinta-feira (27), as portas da Usina serão reabertas. O prédio receberá a 14ª Bienal do Mercosul na próxima semana.

A obra de arte "faísca" ocupará a nave da Usina - espaço principal do prédio - e o mezanino. A exposição estará acessível de terça-feira a sábado, das 11h às 20h.

Intervenções prosseguirão

A retirada da proteção era a última etapa da revitalização que precisava ocorrer. A remoção, porém, não será total. A parte dos fundos do imóvel e as laterais seguirão com os tapumes.

Uma empresa seguirá atuando na automação do ar-condicionado nos três andares superiores. Essa intervenção será finalizada em maio.

A lateral voltada para o Embarcadero também não ficará acessível. O pátio está ganhando uma nova praça, que irá conectar o trecho 1 da orla do Guaíba com o Cais do Porto. Os trabalhos devem ser finalizados até abril.

A Usina do Gasômetro está fechada desde novembro de 2017. O motivo foi a falta de atualização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).

Concessão

A empresa pública São Paulo Parcerias foi contratada pela prefeitura de Porto Alegre para fazer o estudo sobre a concessão da Usina. A análise está em andamento. Ela tem até julho de 2025 para concluir as avaliações que está fazendo.