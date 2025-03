Após sete anos fechada, Usina do Gasômetro reabrirá para receber a Bienal do Mercosul

Espaço principal da Usina é chamado de nave. André Ávila / Agencia RBS

A Usina do Gasômetro reabrirá suas portas depois de mais de sete anos. O prédio histórico irá receber a 14ª Bienal do Mercosul na próxima semana.

A montagem da exposição já começou. A Fundação Bienal do Mercosul ainda não confirma qual será a atração que ocupará a nave da Usina - espaço principal do prédio - e o mezanino.

A manutenção do espaço disponível será de responsabilidade da Bienal. As demais áreas do prédio estarão fechadas.

A nova edição da Bienal do Mercosul vai ocupar 18 diferentes espaços da capital gaúcha e da Região Metropolitana. Segundo a organização do evento, todos os espaços abrirão suas portas na manhã de 27 de março. A exposição estará disponível até 1º de junho.

Antes da Bienal, a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa tenta organizar um evento para comemorar a reabertura da Usina. Porém, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) informa que os tapumes da obra de revitalização do prédio serão retirados até o dia 28.

Mesmo com o término da recuperação do prédio, uma empresa seguirá atuando na automação do ar-condicionado nos três andares superiores. Essa intervenção será finalizada em maio.

Do lado de fora da Usina, começa nesta quinta-feira (20), a construção de uma nova praça que irá ligar o trecho 1 da orla do Guaíba com o Cais Embarcadero. Os trabalhos devem ser finalizados até abril.

O prédio já deveria ter sido reaberto. A cerimônia de posse do segundo mandato do prefeito Sebastião Melo ocorreria na Usina. Porém, devido a falta de luz e goteiras que surgiram após um temporal, o evento foi transferido horas antes de ser realizado.

A Usina do Gasômetro está fechada desde novembro de 2017. O motivo foi a falta de atualização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).

Concessão

A empresa pública São Paulo Parcerias foi contratada pela prefeitura de Porto Alegre para fazer o estudo sobre a concessão da Usina. A análise está em andamento. Ela tem até julho de 2025 para concluir as avaliações que está fazendo.