Estratégia muda e conclusão de pavimentação que encurtará caminho entre Porto Alegre e Gramado é adiada

Faltam pouco mais de 300 metros para todo trecho da RS-373 ganhar asfalto em toda a sua extensão. Até dezembro, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informava que a pavimentação em Santa Maria do Herval seria finalizada no início de 2025 .

Porém, a estratégia mudou. A autarquia não informa mais quando será possível acabar com o trecho de chão batido. Só garante que toda a obra estará pronta até o fim do ano .

A enchente de maio ocasionou desmoronamento em três trechos da rodovia. O Daer quer primeiro que as contenções necessárias sejam realizadas antes da conclusão da pavimentação .

As equipes envolvidas estão detalhando as obras necessárias. Além disso, estão sendo realizados trabalhos em intersecções com vias municipais.