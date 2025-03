Novo viaduto na Estrada do Mar não deverá ser construído antes de 2027

Trecho da RS-389 costuma registrar acidentes e congestionamento. Jefferson Botega / Agencia RBS

Mais um verão terminou e a obra de um novo viaduto na Estrada do Mar com a RS-407 não começou. Sem qualquer previsão de início dos trabalhos, não há como esperar que a construção esteja pronta até 2027.

Em outubro de 2023, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que a prefeitura de Xangri-lá fez a atualização do custo da obra. Um ano e meio depois, a autarquia segue analisando o orçamento e irá verificar junto ao governo a possibilidade de incluir a construção no plano de obras do departamento.

"O Daer informa que a Prefeitura de Xangri-lá contratou uma empresa para atualizar o orçamento. O Departamento está analisando o orçamento e verificará junto ao governo a inclusão da construção do viaduto no plano de obras do Daer", informa a autarquia por meio de nota.

Se for considerada prioridade, a obra ganhará um edital. O processo completo de contratação deverá durar de quatro a seis meses. Já a obra deverá ser executada em 12 meses.

Sonho de década

Em 2023, o projeto voltou a ser avaliado pelo governo gaúcho a partir de uma mobilização da prefeitura de Xangri-lá. A administração municipal contratou uma empresa que atualizou o estudo existente. Ao final do levantamento, o material foi doado ao Estado.

O tão sonhado viaduto terá 170 metros e será construído na RS-407, passando por cima da Estrada do Mar. Ele está orçado em R$ 12,3 milhões, mas estes valores precisam ser atualizados. Além da estrutura, um trecho de 1,3 quilômetro da RS-407 deverá ser duplicado entre a Estrada do Mar e o limite com o município de Capão da Canoa.

Permuta

O dinheiro para estas obras não deverá sair do caixa único. O governo estuda realizar uma permuta, ou seja, trocar a construção por terrenos do Estado. Quem vencer a licitação realiza o serviço e escolhe imóveis da relação do governo que estão em processo de venda.

O mesmo sistema foi usado na construção do presídio de Sapucaia do Sul. Na ocasião, a empresa Verdi realizou a obra e assumiu o terreno do antigo ginásio da Brigada Militar, que depois foi vendido para outra construtora.

Histórico

Há mais de uma década - em 2011 -, o governo do Estado realizou um estudo sobre a viabilidade de construir o viaduto e realizar a ampliação de tráfego da RS-407. Em 2014, o termo de referência sobre a estrutura foi finalizado. A projeção indicava um viaduto de 750 metros de comprimento com investimento de R$ 11 milhões. Por falta de dinheiro, o projeto ficou esquecido.

Em novembro de 2017, o governo decidiu retomar os estudos para erguer o viaduto. A construção ficou menor e a ampliação de tráfego da RS-407 foi abandonada. Os valores foram revistos e reduzidos para R$ 4,28 milhões. A licitação foi lançada em junho de 2018. Inclusive, o Palácio Piratini chegou a prometer o término dos serviços para o verão de 2019.

Os trabalhos deveriam ser executados em seis meses. Porém, em junho de 2019, mesmo já tendo realizado a escolha da empresa responsável pela construção, o Daer cancelou a concorrência, pois havia falta de recursos e o projeto não previa obras no entorno do viaduto. Na ocasião, a autarquia informou que buscou investir em "obras próximas da conclusão e rodovias em pior estado de trafegabilidade".