Lançado projeto para construção de ponte aguardada há mais de 50 anos no sul do RS

Vista aérea de região próxima ao Estaleiro EBR, em São José do Norte. Filipe Scott Hood Dos Santos / Prefeitura de São José do Norte / Divulgação

O projeto para construção de uma ponte que pretende ligar a BR-392 e a BR-101, no sul do Estado, foi lançado nesta sexta-feira (21). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) irá selecionar a empresa que desenvolverá os projetos básico e executivo da travessia que conectará Rio Grande a São José do Norte.

As propostas serão conhecidas em 14 de maio. Quem vencer a disputa precisará realizar os estudos necessários no prazo de dois anos.

Pelo serviço, a empresa receberá R$ 10,33 milhões. A autarquia federal informa que o recurso já está garantido.

A obra é aguardada há mais de 50 anos pela comunidade da zona sul do Estado. Ela foi prometida pela então presidente Dilma Rousseff, em 2013.

O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) apontou duas alternativas de traçado distintas como viáveis à execução. O projeto que será desenvolvido precisará apontar a alternativa mais viável dentre elas.

A primeira tem extensão total de 10,84 km. Ela prevê a construção de 4 km de travessia elevada e ponte de transposição no Canal do Norte, na Lagoa dos Patos.

A segunda opção tem 9,7 km de extensão. Do total, 4,93 km serão elevados e haverá a construção da ponte no Canal do Norte. Neste caso, a travessia teria um vão móvel.

Após o levantamento ser concluído, o Dnit montará o edital para contratar a empresa que executará a obra. A nova alternativa de travessia diminuirá em 100 km a distância entre o Rio Grande e Santa Catarina.

— Essa é uma ótima notícia tanto para Rio Grande e São José do Norte, que são as duas cidades que serão ligadas diretamente, quanto para toda a nossa região, para o desenvolvimento econômico, social, para a saúde. A gente sabe que este é mais um passo. Para o nosso porto de Rio Grande, abre a possibilidade de duplicar a área portuária em São José do Norte. Vai ajudar a desafogar nossas estradas e também no turismo regional — comemora a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira.

Atualmente, a travessia entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte é realizada por balsas para os veículos e por lanchas para passageiros. O canal possui cerca de 5 km de extensão, com tempo entre embarque e desembarque de uma hora para os veículos.