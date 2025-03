Juventude encaminha contratação de Matheus Babi e de lateral-direito

Depois de fechar as contratações do centroavante Galego, do Ypiranga, e do zagueiro Natã, do Grêmio, a direção do Juventude encaminhou mais duas contratações nesta segunda-feira (24). O centroavante Matheus Babi, do Athletico, e o lateral-direito Gabriel Souza, do Cianorte, estão bem encaminhados com o clube.