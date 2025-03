Volta de titular e novo alvo para o ataque: Juventude abre última semana de treinos antes do Brasileirão

Gustavo está recuperado de uma lesão na coxa. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Nesta segunda-feira (24), o grupo de jogadores do Juventude voltou aos treinos após realizar o último teste preparatório para o Brasileirão no fim de semana.

A equipe alviverde empatou em 2 a 2 com o Criciúma, quando o técnico Fábio Matias ainda não pôde contar com um titular. Mas, na atividade desta segunda-feira, o goleiro Gustavo retornou aos trabalhos e, com isso, ficará à disposição para enfrentar o Vitória no sábado (29), às 18h30min, pela 1ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi.

O camisa 1 se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e voltará ao time titular. Marcão foi utilizado nos testes contra a equipe sub-20, Azuriz e Criciúma.

Reforços

Babi atuou em oito jogos pelo Athletico nesta temporada e marcou dois gols. Pedro H. Tesch / AGIF / Divulgação

A partir desta terça-feira (25), os treinos do Verdão já poderão contar com dois reforços recém-contratados. O zagueiro Natã Felipe e o centroavante Galego já devem realizar exames médicos e fazer trabalhos no CT do clube. O defensor que chegará do Grêmio e o artilheiro do Ypiranga no Gauchão 2025 vão assinar contrato de três temporadas com o clube alviverde.

Fora de campo, a direção ainda quer anunciar as contratações de um volante e de mais um centroavante.

A vinda de Renato Kayzer parece cada vez mais distante, por isso o Verdão já abriu conversas com outro jogador. O clube tenta a contratação de Matheus Babi, 27 anos. E como o Athletico não prevê a utilização do jogador, que perdeu espaço com as chegadas de Mastriani, Peixoto e Alan Kardec, existe a possibilidade do centroavante vir por empréstimo até o final do ano.

Babi atuou em oito jogos com a equipe paranaense nesta temporada e marcou dois gols. No ano passado, ele esteve emprestado ao Peñarol e marcou quatro gols em 20 partidas.