10ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul é lançada e terá novidades

2,6 mil atletas participaram da prova do ano passado em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Atenção, corredores. A 10ª edição da Meia Maratona Caxias do Sul já tem data para acontecer. Será no dia 28 de setembro de 2025. Na terça-feira (25), aconteceu um evento de lançamento da prova na Fabbrica Complexo Gastronômico e Cultural.

Mais de 300 atletas participaram do treino de 5km e da confraternização, que contou com a apresentação de novidades da prova e a presença de representantes do Executivo e do Legislativo, além de patrocinadores e apoiadores da prova.

A corrida é uma iniciativa da Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da SMEL, do Clube de Corredores, e Sesc. Novamente, serão quatro categorias: 3,4km (para classes funcionais que fazem uso de cadeira de rodas), 5km e10km (rústica) e 21km (meia maratona).

A meia maratona terá início às 6h45min, a largada e chegada ocorrem na Rua Alfredo Chaves, em frente ao Centro Administrativo.

Esta edição continuará com a modalidade inscrição solidária. Atletas que fizerem uma doação de 2kg de alimentos não perecíveis, terão desconto de R$10.

As inscrições do 1º lote acontecem até 06/05; 2º lote, de 07/05 a 07/07; e 3º (último) lote, de 08/07 a 12/09. O valor do 1º lote é R$115, sem a inscrição solidária, ou R$ 105 mais 2kg de alimentos.

Sócios do Clube de Corredores têm o valor especial de R$ 85 por atleta, até 23/07. Grupos e assessorias de corrida R$ 100, mais 1kg de alimento por atleta até 23/07.

Atletas paralímpicos e surdolímpicos terão isenção na taxa de inscrição se optarem pela participação na categoria Paralímpica. Porém, ainda assim, necessitam realizar a doação de 1kg de alimento. Pessoas com 60 anos ou mais terão desconto de 50% do valor em todos os lotes.

Novidade

Os kits da prova, compostos por camiseta, chip, número de peito e brindes de patrocinadores, serão entregues nos dias 26 e 27 de setembro (sexta e sábado), em local e horários a serem definidos pela organização da prova.

A novidade é que o kit da prova ainda poderá ser complementado com uma jaqueta corta-vento no valor de R$ 68 e/ou par de meia por R$ 16,50.

Além disso, a organização aumentou o limite de inscritos. Neste ano, são aguardados 4,5 mil participantes, superando os 2,6 mil de 2024.

A 10ª edição da Meia Maratona conta com o patrocínio do Círculo Saúde, Supermercados Andreazza e Hyva do Brasil e tem o apoio da Kenpo Sports, SAMAE e Grupo RBS.

Para mais informações e inscrições acesse o site da meia maratona de Caxias do Sul.

Horários de largada:

3,4Km: 6h30min

Meia Maratona: 6h45min

5Km e 10Km: 7h25min

Inscrições

1º lote

Início 25/03/25 e término 06/05/25 às 23h59min

Valor: R$115,00 ou R$105,00 + 2kg de alimento (por atleta)

2º lote

Início 07/05/25 e término 07/07/25 às 23h59min

Valor: R$130,00 ou R$120,00 + 2kg de alimento (por atleta).

3º lote (último)

Início 08/07/25 e término 12/09/25 às 23h59min

Valor: R$145,00 ou R$135,00 + 2kg de alimento (por atleta).