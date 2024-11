O ano de 2024 confirma o crescimento exponencial da Meia Maratona de Caxias do Sul. Na comparação com a edição passada, de 1,6 mil passou para 2,6 mil corredores garantidos na prova. Um aumento de 62,5% no número de inscritos. Com isso, a 9ª edição, que ocorre domingo (24), será a maior da sua história.