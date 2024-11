A Polícia Civil de Alagoas investiga a trajetória de Albino Santos de Lima, 42 anos, preso em setembro sob a acusação de perseguir e matar uma menina de 13 anos, em Maceió. Após a prisão, o homem confessou ter cometido oito homicídios, mas os investigadores já atribuem a ele um total de 10 vítimas. O número, porém, pode ser ainda maior, uma vez que inquéritos antigos foram reabertos com base em evidências encontradas durante as investigações. As informações são do g1.