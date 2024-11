Ao menos 10 vítimas

Serial killer de Alagoas tirava selfie na lápide de vítimas

Fotos e nomes eram colocados junto de um calendário com a data do assassinato, de acordo com o perito criminal responsável. Advogado da defesa o classifica como "sociopata"

