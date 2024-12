Confira cinco atividades para aproveitar o clima de Natal na Serra 

O Bustour Illumination Show é um passeio noturno que percorre as ruas iluminadas de Gramado e Canela. Divulgação / Divulgação

A região de Canela e Gramado está tomada pela magia do Natal. Luzes enfeitam as cidades e a decoração natalina está presente em cada detalhe das casas, dos prédios, das lojas, das ruas e das árvores. Para quem pretende curtir a temporada natalina, não faltam opções de atrativos. Confira cinco dicas para aproveitar o clima de Natal na Serra:

Grande Iluminare

Até 5 de janeiro, o espetáculo gratuito "O Grande Iluminare" é apresentado diariamente às 22h, na fachada da Pizzaria Hector, em Gramado. Nesta edição especial de Natal, o show ganha uma nova narrativa que celebra o espírito natalino, apresentando aos moradores e turistas uma experiência imersiva inesquecível.

Roda Canela

A Roda Canela também traz uma programação especial para a temporada de Natal, repleta de novidades e atrações. Todas as noites serão iluminadas pelo show de acendimento da Roda. O espetáculo, que mistura música, tecnologia e luzes, contará com um pocket show dos personagens do parque. Outro destaque da programação é o Réveillon da Roda Canela, que promete uma celebração inesquecível na virada do ano, no dia 31 de dezembro, a partir das 22h.

Bustour Illumination Show

A Brocker Turismo traz na temporada de Natal o Bustour Illumination Show, um passeio noturno encantador que percorre as ruas iluminadas de Gramado e Canela. Com novos shows, paradas interativas e personagens como Jingle e Bells, o espetáculo itinerante conta com mais de 25 artistas e oferece uma experiência inesquecível para todas as idades. O Bustour Illumination segue até 11 de janeiro, às segundas, quintas e sábados.

Lojas da Prawer

A Prawer Chocolates criou uma linha exclusiva de Natal para celebrar seus 50 anos história. Os lançamentos incluem bombons, barras, truffles sortidos, pirulitos de chocolate, panetone trufado e panetone de avelã, biscoitos de Natal, soldadinhos, presépio e Papai Noel de chocolate, entre outros itens. A empresa desenvolveu uma linha com lugar especial para personagens natalinos, como bonecos de neve, renas, o Papai Noel e outros, todos disponíveis nas lojas da Prawer em Gramado e Canela.

Bondinhos de Canela