Homem é preso por tentativa de feminicídio em Encruzilhada do Sul

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (11) em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, por tentativa de feminicídio contra a companheira, de 30 anos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela Polícia Civil.

A mulher, que mantinha relacionamento amoroso com o agressor há cerca de sete anos, teria sido agredida com diversos golpes de relho e de facão. Quatro dedos da mão direita da mulher teriam sido cortados, ficando pendurados, após as agressões.

Depois do ataque, bastante debilitada, a mulher teria pedido ao irmão para deixá-la na sede da Brigada Militar do município para relatar o ocorrido. O agressor teria ingressado no carro com o objetivo de cercear a mulher, mas ao chegarem no batalhão, tentou fugir. Ele foi capturado na sequência pelos policiais.

A vítima relatou à polícia que o homem dizia, ao longo do ataque, que iria matá-la. A mulher, que tem duas filhas com o agressor, relatou que passava por constantes violências e ameaças. O irmão da vítima disse à polícia que as crianças teriam presenciado o episódio desta quarta.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico, e o agressor, ao sistema prisional.