Homem é suspeito de desviar quase R$ 20 milhões de seita em Viamão para pagar viagens de luxo e apostas online

A seita mantém uma comunidade em uma área retirada do município. Segundo a polícia, os seguidores pagavam pacotes de imersão que custavam entre R$ 8 mil e R$ 12 mil , além de mensalidades para viver no local.

— Ele teria perdido com dívidas, com apostas online, com viagens — relata Jeiselaure de Souza.

A operação foi autorizada pela 3ª Vara Criminal de Viamão, com aval do Ministério Público. Os agentes apreenderam documentos, celulares, computadores, máquinas de cartão e fotografias.

Suspeita de tortura psicológica

As investigações começaram quando ex-integrantes da seita acionaram o Ministério Público relatando supostos atos violentos cometidos pelo guru do grupo. As pessoas disseram ter procurado a comunidade a fim de realizar "imersões e terapias bioenergéticas alternativas". As práticas incluíam meditações e sexo livre.