Homem é preso após divulgar informações falsas sobre suposta venda ilegal de bebês em Canela

Ele já havia sido notificado pela Justiça para interromper as publicações referentes ao assunto, no entanto, descumpriu a determinação e teve a prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público

16/01/2025 - 13h15min