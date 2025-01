No sufoco! Juventude marca nos acréscimos e derrota o Guarany-Ba no Alfredo Jaconi

Erick Farias marcou o gol da vitória alviverde Porthus Junior / Agencia RBS

Com um jogador a mais em campo desde o final da primeira etapa, o Juventude empilhou oportunidades, mas só conseguiu abrir o placar aos 50 minutos da segunda etapa. Na noite desta terça-feira (28), no Estádio Alfredo Jaconi, o time alviverde marcou com Erick Farias, após linda assistência de Nenê, e fez 1 a 0 no Guarany-Ba.

Com o resultado, o Ju fica na liderança do Grupo C com seis pontos, dois a mais do que o São Luiz, que ainda jogada na rodada.

A próxima partida da equipe alviverde será o clássico Ca-Ju, sábado (1º), às 20h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Com atletas preservados e a estreia do venezuelano Wilker Ángel, o Juventude foi a campo com seis novidades em relação ao jogo contra o Inter. Além do zagueiro, os laterais Reginaldo e Alan Ruschel, o volante Giraldo, o meia Mandaca e o atacante Giovanny iniciaram como titulares.

E no gramado encharcado por conta das fortes chuvas do começo da tarde, o Ju começou impondo seu ritmo e buscando o ataque, especialmente pelo lado direito. Aos 11, Giovanny lançou para Erick Farias, que dividiu com o goleiro do Guarany, que levou a melhor.

Aos 13, os visitantes chegaram com perigo pelo lado esquerdo. João Victor cruzou e Yan Philippe cabeceou sobre o gol. Na resposta alviverde, aos 19, Jadson roubou na intermediária e serviu Mandaca. O camisa 44 chutou rasteiro para fora.

O Juventude tinha o controle das ações e, em mais uma chegada, aos 23, Ênio recebeu na ponta direita e tentou arriscar para o gol. A finalização parou nas mãos de Jonathan.

A primeira chance de maior perigo foi do Guarany, aos 33. Em contra-ataque rápido, Rogério Sena recebeu na área e bateu no ângulo para grande defesa de Gustavo. Quatro minutos depois, em jogada na defesa alviverde, o centroavante Yan Philippe acertou o volante Giraldo de forma violenta e acabou expulso, com o auxílio do VAR.

Com um a mais em campo, o Ju aumentou a pressão. Aos 42, aproveitando o rebote da defesa, Erick Farias finalizou para fora da entrada da área. Logo depois, Giovanny cobrou escanteio e Wilker Ángel cabeceou rente à trave. Mesmo com seis minutos de acréscimos, a equipe alviverde não conseguiu abrir o placar.

SEGUNDO TEMPO

Sem mudanças no intervalo, o Ju voltou criando sua primeira chance com menos de um minuto. Giovanny recebeu na área e finalizou cruzado. Erick Farias não conseguiu desviar para a rede.

Desde o princípio, o desenho foi de ataque contra defesa. Aos 11 minutos, após boa triangulação pelo lado esquerdo, Giovanny finalizou na trave. Buscando trazer mais criatividade ao time, Fábio Matias mandou a campo Nenê e Batalla nas vagas de Mandaca e Ênio.

Logo no primeiro toque na bola, Nenê cobrou falta próxima à área e quase marcou. O chute saiu rente ao travessão. No lance seguinte, Giovanny recebeu na área e bateu cruzado para fora.

A pressão só aumentava e Batalla teve sua chance aos 20, mas Jonathan defendeu. Depois do escanteio, Nenê arriscou do lado direito e a bola saiu. O camisa 10 teve outra grande chance aos 23, após cruzamento de Batalla, mas bateu de primeira, na rede pelo lado de fora.

No minuto seguinte, mais uma troca no Ju: Petterson entrou na vaga de Giovanny. E na pressão alviverde, Nenê apareceu aos 29 minutos. O meia recebeu pelo lado esquerdo e bateu forte. A bola explodiu no travessão.

Já com Jean Carlos e Ewerthon em campo, o Ju continuou empilhando chances. Aos 34, Petterson fez boa jogada individual e cruzou para Batalla finalizar de pé direito. Jonathan salvou quase em cima da linha.

O cenário se manteve nos minutos seguintes, com finalizações de Batalla e Ewerthon para fora. Nas bolas paradas, a defesa do Guarany deu brechas, mas Ángel cabeceou longe da meta.

Já nos acréscimos, na base do abafa, mais uma grande oportunidade perdida. Nenê lançou para a área e Erick cabeceou para grande defesa do goleiro.

Aos 50 minutos, depois de tanto insistir, o gol saiu. Nenê recebeu na ponta esquerda e fez um cruzamento perfeito para Erick Farias, na pequena área, escorar de cabeça e fazer o torcedor jaconero soltar o grito do gol: 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

Juventude 1x0 Guarany-Ba

Gauchão - 3ª rodada

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Gustavo; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Geraldo, Jadson, Mandaca (Nenê, 14/2º); Ênio (Batalla, 14/2º), Erick Farias e Giovanny. Técnico: Fábio Matias

Guarany-Ba

Jonathan; Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor (Zé Pedro, int.); David Cunha, Vitor Oliveira, Marcelinho (Ronald, 33/2º), Denis Germano (Jackson, 12/2º), Rogério Sena (Jean Lucca, 33/2º); Yan Philippe. Técnico: Márcio Nunes