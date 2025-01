O compromisso firmado entre Caxias e Juventude para o clássico Ca-Ju

Caxias e Juventude se enfrentarão no próximo sábado (1º). Porthus Junior / Agencia RBS

O clássico entre Caxias e Juventude, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2025, no próximo sábado (1º), será às 20h30min, no Estádio Centenário. Em comum acordo entre as direções dos dois clubes, o valor dos ingressos antecipados teve uma diminuição de 37,5% em relação ao ano passado.

As entradas já estão à venda com lote promocional disponível até sábado, ao meio-dia, no valor de R$ 50 para ambas as torcidas.

Em 2024, no clássico disputado no Estádio Alfredo Jaconi, os ingressos antecipados para as duas torcidas custavam R$ 80. Na oportunidade, o Juventude fez uma promoção para o seu associado. Sócios com mensalidades em dia poderiam comprar até dois ingressos no valor de R$ 50.

Os ingressos estão sendo vendidos para as duas torcidas no site Minha Entrada e na Loja RA Homem. Também há venda para as duas torcidas no Quiosque Shopping Villagio.

Os grenás podem comprar também na Loja Bravo 35. Os jaconeros encontram Estádio Alfredo Jaconi até sábado às 17h, após este horário, na bilheteria visitante do Estádio Centenário.

No acordo firmado entre os clubes para esse ano, o Juventude se comprometeu em manter os mesmos valores atuais nos ingressos para o clássico da fase classificatória do Campeonato Gaúcho de 2026.













Os últimos quatro clássicos terminaram empatados. O último vencedor foi o Juventude, 2 a 0, em 2020, pelo Campeonato Gaúcho, no Alfredo Jaconi. A última vitória do Caxias aconteceu em 2019, 3 a 0, na casa do rival.