Caxias anuncia valores e começa a venda de ingressos para o Ca-Ju 289

Último clássico no Estádio Centenário ocorreu no ano de 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

No próximo sábado, dia 1º de fevereiro, às 21h30min, o Estádio Centenário receberá o Clássico Ca-Ju 289. Caxias e Juventude se enfrentam pela 4ª rodada do Gauchão 2025. Nesta terça-feira (28), a direção grená iniciou a venda de ingressos para as duas torcidas.

A novidade fica por conta de um lote promocional disponível até sábado, ao meio-dia, ao valor de R$ 50 para ambas as torcidas. O Caxias lembra que a partir de R$ 30 o torcedor pode se associar ao clube e ter acesso a liberado aos jogos no Centenário. No setor social e cadeiras, o ingresso custa R$ 70.

Depois do meio-dia de sábado, os valores das entradas mudam. A arquibancada custará R$ 100 para ambas as torcidas e R$ 120 cadeiras e social. Os portões do Centenário para o Ca-Ju abrem às 19h30min.

Para facilitar a venda de ingressos, diversos pontos estão comercializando os bilhetes do clássico. Além do Estádio Centenário (loja Bravo 35), o Alfredo Jaconi também terá vendas para a torcida do Juventude até sábado às 17h. Também é possível adquirir pelo site Minha Entrada. A loja RA Homem e o Quiosque do Ju no Shopping Villagio são outros dois pontos em que as torcidas de Caxias e Juventude podem garantir seus ingressos para o Ca-Ju.

SERVIÇO DO JOGO

Caxias x Juventude

4ª Rodada – Gauchão 2025

1/2/2025 – Sábado

21h30 – Estádio Centenário

PLANOS DE SÓCIO

A partir de R$ 30

LOTE PROMOCIONAL

válido até sábado, às 12h

ARQUIBANCADA – R$ 50

(mandante e visitante)

SOCIAL E CADEIRAS - R$ 70

(mandante )

INGRESSOS DIA DE JOGO

ARQUIBANCADA – R$ 100

(mandante e visitante)

MEIA-ENTRADA – R$ 50

(mandante e visitante)

SOCIAL E CADEIRAS - R$ 120

(mandante )

INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO

ABERTURA DOS PORTÕES: (19h30min)

- Sócio do Caxias (estar em dia com as mensalidades e APRESENTAR QR CODE NAS CATRACAS);

- O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

- Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

- Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

- Torcida visitante (do Juventude) que fará deslocamento fora da escolta do Batalhão de Choque, deverá realizar acesso pela Rua Carlos Bianchini, via Rua Matteo Gianella, no estádio pelo Portão 10

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

PONTOS DE VENDA

:: Site Minha Entrada (torcida mandante e visitante): http://bit.ly/4aFGQbB

:: Loja Bravo 35 (torcida mandante)

:: Loja RA Homem (torcida mandante e visitante)

:: Estádio Alfredo Jaconi (torcida visitante) até sábado às 17h/após este horário, na bilheteria visitante do Estádio Centenário