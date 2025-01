"Em casa não podemos perder pontos", afirma volante do Caxias sobre sequência no Gauchão

Elenco se reapresentou nesta segunda-feira no Centenário Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

O Caxias não quer se apegar ao resultado negativo diante do Grêmio, apesar do placar de 4 a 0 assustar. O time foi corajoso no primeiro tempo, mas não conseguiu repetir o ímpeto na etapa final, quando sofreu todos os gols na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Gauchão.

O volante Lorran, titular neste começo de Gauchão, afirma que não é hora do time se desesperar pela goleada sofrida. O time busca manter a calma para voltar a somar pontos na estreia em casa.

— Eu tenho a cabeça boa, não adianta a gente querer desesperar. Quando a gente perde, nem tudo está errado, e quando a gente ganha, nem tudo está certo. Precisamos trabalhar firme, não tem outra forma, porque a gente sabe que é difícil, o campeonato é curto, e a gente não tem muito tempo para lamentar —declarou o volante do Caxias.

Depois de dois jogos fora de casa no Gauchão e 50% de aproveitamento, o Caxias fará a sua primeira partida no Estádio Centenário nesta temporada. O elenco de jogadores não fez nenhum jogo-treino no gramado, pois o campo recebia melhorias para o Estadual. O jogo diante do Brasil-Pel, quarta-feira (29), às 21h30min, marcará o encontro com a torcida na temporada 2025.

— Primeiro a gente vai procurar desempenhar bem, sabemos que é o início de um trabalho, não é assim também, o terceiro jogo está tudo certo, enfim, a gente vai procurar simplificar o máximo possível para poder sair com resultados positivos, a gente sabe que em jogos em casa não podemos perder pontos pelo fato do campeonato ser muito curto, então a gente vai procurar vencer, vai procurar com tranquilidade também — finalizou o atleta.