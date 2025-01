Volante afirma que o jogo do Caxias "desandou" no segundo tempo diante do Grêmio

Caxias teve dois tempos distintos na Arena, em Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

O Caxias acabou goleado na Arena, em Porto Alegre, na noite deste domingo (26), pela segunda rodada do Gauchão. O Grêmio aplicou 4 a 0. Após fazer um bom primeiro tempo, quando marcou alto o Tricolor, o time grená não conseguiu manter-se eficiente na etapa final e sofreu com a qualidade do rival.

O Caxias caiu muito de produção nos últimos 45 minutos. Após arriscar na etapa inicial, o jogo foi outro no retorno do intervalo. O risco assumido foi alto e custou um placar elástico. Depois da partida, o volante Pedro Cuiabá analisou o resultado e disse que o time desandou no segundo tempo.

— A gente estava fazendo um jogo parelho, equilibrado no primeiro tempo. O professor falou para manter o ritmo no segundo tempo, mas tomamos o gol muito cedo. O Grêmio tem qualidade, grandes jogadores, cresceram no jogo, a torcida deles veio junto e desandou. Levamos o segundo, o terceiro e o placar que vocês viram — afirmou o volante Pedro Cuiabá em entrevista à Rádio Caxias, na zona mista depois do jogo.

Agora, o Caxias não tem tempo para lamentar. A derrota fica em Porto Alegre. Na quarta-feira (29), o Grená encara o Brasil de Pelotas, às 21h30min, na estreia do Estádio Centenário no Gauchão 2025.