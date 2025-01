"Nunca é para o lado do interior", reclama técnico do Caxias sobre arbitragem contra o Grêmio

Técnico Luizinho Vieira conheceu a primeira derrota no comando do Caxias.

O Caxias teve dois tempos distintos diante do Grêmio. A coragem da primeira etapa, de marcar alto e ser intenso, custou caro nos últimos 45 minutos. Na volta do intervalo, o Grená não conseguiu manter a mesma estratégia. O time acabou goleado por 4 a 0, na noite deste domingo (26), na Arena.

Depois da partida, o técnico Luizinho Vieira avaliou a segunda partida da equipe fora de casa no Gauchão. Logo na primeira resposta, o comandante Grená reclamou da arbitragem de Anderson Daronco em um lance crucial no momento da partida. Após sofrer o primeiro gol, houve um de possível pênalti em cima de Nicholas. O árbitro nada marcou e na sequência o Grêmio amplia para 2 a 0.

- Fizemos um bom jogo, dois tempos totalmente distintos em relação ao primeiro tempo muito competitivo, conseguimos controlar o jogo. Logo no início tomamos o primeiro gol. Sinceramente, no segundo gol, me veio na memória o campeonato gaúcho de 2023. Eu trabalhava no Ypiranga e acompanhei a final do Gauchão entre Grêmio e Caxias. O VAR chamou para um pênalti que não foi e a torcida lembra desse pênalti que definiu uma situação - declarou o técnico que completou: