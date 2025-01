Situação do goleiro do Caxias preocupa para o Gauchão

Goleiro Thiago Coelho sentiu no treinamento antes de enfrentar o Grêmio. Porthus Junior / Agencia RBS

Titular do Caxias na primeira rodada do Gauchão, o goleiro Thiago Coelho pode desfalcar o time dos próximos jogos da temporada. O camisa 1 ficou de fora da partida contra o Grêmio na noite deste domingo (26), na Arena, em Porto Alegre. O jogo teve vitória da equipe da capital por 4 a 0.

O atleta virou desfalque no treino de sábado, na véspera da partida contra o Tricolor. Ele sentiu o joelho no aquecimento. O atleta não viajou com a delegação para a capital gaúcha.

- O Thiago Coelho preocupa. Ele vai fazer uma exame para saber da gravidade da lesão no joelho - admitiu o técnico do Caxias após o jogo contra o Grêmio.

A suspeita é de lesão ligamentar. O jogador passará por exames no começo desta semana. Dependendo do resultado, o atleta pode virar desfalque do Grená no restante do Gauchão. É certa a sua ausência na partida seguinte, diante do Brasil de Pelotas, quarta-feira (29), no Estádio Centenário.