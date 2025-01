Juventude confirma contratação de zagueiro venezuelano

O Juventude confirmou, nesta segunda-feira (27), a contratação do zagueiro venezuelano Wilker Ángel, 31 anos. O jogador defendeu o Criciúma no ano passado e assina contrato com o Verdão até o final da temporada.

Ángel é natural de Valera e iniciou sua carreira no Trujillanos. Na sequência, foi contratado pelo Deportivo Táchira e permaneceu por seis temporadas com dois títulos nacionais. Em 2016, chegou ao futebol russo, vestindo as cores do Terek Grozny.