Goleiro deve desfalcar o Caxias no restante do Gauchão

Goleiro Thiago Coelho vira desfalque no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

A meta grená deverá ter um novo goleiro titular, pelo menos para a sequência do Campeonato Gaúcho. O dono da posição, Thiago Coelho, teve uma lesão na véspera do confronto diante do Grêmio. Ele sentiu na última atividade antes da viagem para Porto Alegre, no trabalho de sábado.

A suspeita é de lesão no menisco do joelho, e o atleta deverá passar por um procedimento cirúrgico. Inicialmente se cogitou lesão ligamentar, algo que seria mais grave e com tempo de recuperação bem maior, o que poderia fazer o camisa 1 perder a temporada.

Como o Gauchão vai terminar mais cedo devido ao Mundial de Clubes da Fifa, o arqueiro só deve voltar a ficar à disposição para a disputa da Série C do Brasileirão. Assim, o técnico Luizinho Vieira tem como opções Matheus Emiliano, Victor Golas e Ronaldo. O primeiro foi o escolhido para iniciar o último duelo diante do Grêmio, na derrota por 4 a 0, na Arena, pela segunda rodada do Gauchão.