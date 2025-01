Corpo de homem é localizado em lago de Gramado

Já em nota, a comunicação da Brigada Militar da Região das Hortênsias descreve que a vítima teria entrado no Lago Joaquina Rita Bier e começado a nadar. Ainda conforme os policiais, ao chegar no meio do lago, ele teria submergido.

Inicialmente, o sistema de bombeamento do lago foi desativado para a busca com embarcação. Depois da localização do corpo, também foram efetuadas manobras de reanimação cardiopulmonar. O óbito foi constatado no local.