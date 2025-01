Raissa e Edilberto foram eliminados do Big Brother Brasil.

Os circenses Raissa e Edilberto estão fora do Big Brother Brasil 25 . Os mineiros do grupo pipoca receberam 50,70% dos votos e foram eliminados nesta terça-feira (28).

Eles disputaram a permanência na casa com os amigos Vitória Strada e Mateus e a dupla de ex-ginastas Diego e Daniele Hypolito , que receberam 43,51% e 5,79%, respectivamente, na votação.

Quem são Edilberto e Raissa?

Edilberto , de 42 anos, e Raissa , de 19, são pai e filha. Trabalham como artistas circenses no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, está em lugares diferentes.

A dupla revelou ter uma conexão fora do comum e conta que são iguais no temperamento. Para o pai, o Big Brother era um sonho de longa data.

Como foi a formação do paredão?

Edilberto e Raissa foram escolhidos antes mesmo do começo da votação , quando Camilla e Thamiris atenderam o Big Fone e tinham a missão de indicar uma dupla ao paredão.

No programa ao vivo, os líderes Diogo Almeida e Vilma indicaram Vitória Strada e Mateus, que já estavam na mira dos líderes desde sexta-feira (24).

No confessionário, Diego e Daniele Hypolito e Eva e Renata empataram com quatro votos cada. No voto de minerva dos líderes, os ginastas foram escolhidos.