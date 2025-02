João Fonseca é um nome em ascensão no tênis brasileiro. Divulgação / IEB+ Argentina Open

Depois de derrotar o argentino Tomas Etcheverry na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca volta à quadra nesta quinta-feira (13). O tenista irá enfrentar o também dono da casa Federico Coria nas oitavas de final.

Siga ao vivo a cobertura do jogo com o jovem brasileiro em quadra.

Como foi a estreia de João Fonseca no Argentina Open?

João Fonseca segue encantando o mundo do tênis. Nesta quarta-feira (12), o brasileiro confirmou a boa fase e derrotou Tomas Etcheverry, da Argentina, por 2 sets a 0 (duplo 6/3), no ATP 250 de Buenos Aires. Ele se classificou para as oitavas de final do torneio argentino e enfrentará Federico Coria, também dono da casa.

No primeiro set, a vantagem do brasileiro surgiu no sexto game. Com 3/2, João conseguiu quebrar o serviço de Etcheverry e abrir dois games na primeira parcial. Os saques seguintes foram confirmados e o carioca de 18 anos fechou o set em 6/3.

A parcial seguinte teve uma história diferente. João quebrou o argentino logo no primeiro game. No entanto, o dono da casa conseguiu devolver no saque seguinte do brasileiro.

A igualdade permaneceu até o sétimo game, quando João prevaleceu. O carioca confirmou seu serviço e fechou o jogo mais uma vez quebrando Etcheverry.

João Fonseca no ATP 250

A partida pelo ATP 250 de Buenos Aires é esperada como um confronto marcante, dada a rápida ascensão de Fonseca no esporte. A presença do brasileiro no torneio é um marco para o tênis do país, demonstrando não só talento excepcional, mas também maturidade e determinação. Ele já é visto como uma nova sensação no esporte, trazendo esperanças para o tênis nacional.

Com o Rio Open no horizonte, Fonseca tem a chance de consolidar seu nome entre os grandes do tênis. Sua trajetória até agora indica que está preparado para os desafios futuros.

Possíveis adversários

Fonseca tem um caminho desafiador no torneio. Uma vitória na segunda rodada poderia levá-lo a um confronto com Holger Rune, cabeça de chave número 2, nas quartas de final.