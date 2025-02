João Fonseca vence argentino e avança no ATP 250 de Buenos Aires

João não teve dificuldades para superar o adversário. WILLIAM WEST / AFP

João Fonseca segue encantando o mundo do tênis. Nesta quarta-feira (12), o brasileiro confirmou a boa fase e derrotou Tomas Etcheverry, da Argentina, por 2 sets a 0 (duplo 6/3), no ATP 250 de Buenos Aires. Ele se classificou para as oitavas de final do torneio argentino e enfrentará Federico Coria, também dono da casa.

No primeiro set, a vantagem do brasileiro surgiu no sexto game. Com 3/2, João conseguiu quebrar o serviço de Etcheverry e abrir dois games na primeira parcial. Os saques seguintes foram confirmados e o carioca de 18 anos fechou o set em 6/3.

A parcial seguinte teve uma história diferente. João quebrou o argentino logo no primeiro game. No entanto, o dono da casa conseguiu devolver no saque seguinte do brasileiro.

A igualdade permaneceu até o sétimo game, quando João prevaleceu. O carioca confirmou seu serviço e fechou o jogo mais uma vez quebrando Etcheverry.