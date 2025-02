Recreio da Juventude volta a receber promessas do tênis sul-americano na Brasil Juniors Cup

Clube possui quadras ao ar livre e cobertas para a realização dos jogos Recreio da Juventude / Divulgação

O Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, voltará a ser palco da Brasil Juniors Cup. Entre os dias 17 e 23 de fevereiro, as quadras de saibro vão receber os jogos das chaves principais na edição 2025, nas categorias sub-14 e sub-16, nos naipes feminino e masculino.

Na chave masculina até 14 anos o destaque será o líder do ranking sul-americano, o venezuelano Ignacio Mejias. Além dele, mais sete jogadores do top 10 do continente estarão presentes na competição, incluindo o brasileiro Miguel Ferraz, atual vice-líder.

Segundo José Carlos Ferreira Júnior, diretor da Brasil Juniors Cup 2025, a lista de inscritos mostra a relevância do torneio no cenário da América do Sul.

— Em várias das competições da BCJ nós teremos diversos representantes do topo do ranking. Isso comprova a importância e o prestígio do torneio, que é um dos maiores da América do Sul. Os garotos e garotas vêm aqui em busca de pontos valiosos para subirem ainda mais no ranking — comenta Júnior.

Atual vice-líder do ranking COSAT 14 anos, Clara Coura será a cabeça de chave número 1 desta categoria na BJC 2025. E, entre as dez primeiras cabeças de chave, mais quatro são brasileiras: Flavia Cherobim Souza (2), Eduarda Gomes (3), Lara Cristina Hass (8) e Manuela Ferreira Banietti (10).

16 anos

Campeão em simples de dois torneios Cosat no ano passado e atual terceiro colocado no ranking sul-americano, Carlos Eduardo Lino será o cabeça de chave número 1 na chave 16 anos masculina. Já no feminino, o Brasil será liderado por Maria Eduarda Carbone dos Santos, integrante do top 10 do ranking sul-americano. Ela será cabeça de chave número 5.

Outras sedes

A BJC 2025 também levará jogos de alto nível para mais duas cidades gaúchas. Em Porto Alegre, a Associação Leopoldina Juvenil receberá os jogos da categoria 18 anos (ITF). E em São Leopoldo, o São Leopoldo Tênis Clube sediará a competição das categorias 12 anos e Tennis Kids (CBT). Em todas as sedes os jogos são abertos ao público, com entrada gratuita.

Programação completa:

Categorias 14 e 16 anos