Confira os classificados para as semifinais da Supercopa Gramado de Futsal; um gaúcho segue na disputa

Semifinais serão disputadas nesta quarta (19), no Ginásio Perinão. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

Estão definidos os quatro semifinalistas da Supercopa Gramado de Futsal. Após os últimos jogos da primeira fase da competição, Atlântico, Corinthians, Joinville e Praia Clube garantiram vaga nas semifinais.

Praia Clube 6 x 5 Minas

Jogo entre mineiros foi decidido nos segundos finais. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

No primeiro confronto do dia, no clássico mineiro, o Praia Clube garantiu a classificação ao vencer o Minas em um jogo de 11 gols, que terminou em 6 a 5. Dudu, Rafinha, Claudinho (2x), Ernandes e Fabinho marcaram para o time vencedor. Enquanto isso, Ribeiro, Reis, Baron (2x) e Rodriguinho balançaram as redes para a equipe derrotada.

Corinthians 2 x 2 Atlântico

Time de Erechim garantiu a classificação após empatar o confronto. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

Em Corinthians e Atlântico, os paulistas abriram 2 a 0 no placar, com gols de Igor Carioca e Luizinho. O resultado eliminava o time de Erechim, que foi ao ataque na busca pelo empate. PL e o goleiro Alê Falcone foram os responsáveis por deixar o duelo igualado. O resultado garantiu o Atlântico nas semifinais.

Magnus 2 x 4 Joinville

Atual campeão da Libertadores, Magnus foi eliminado. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

Em Magnus e Joinville, os catarinenses já estavam classificados. Contudo, os paulistas precisavam de, no mínimo, um empate para avançar. No duelo, o Joinville venceu por 4 a 2, com gols de Xuxa, Rufino, Farias e Kevin. Do lado da equipe de Sorocaba, Lucas Gomes marcou duas vezes.

ACBF 3 x 3 Jaraguá

ACBF deixou a classificação escapar nos segundos finais. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

No último jogo, a ACBF precisava vencer o já eliminado Jaraguá para avançar às semifinais. O time de Carlos Barbosa fazia 3 a 2 no placar até os últimos 35 segundos do duelo, mas cedeu o empate, deixando a competição. Os gols dos gaúchos foram marcados por Mithyuê, Marcolla e Camilo. Do lado dos catarinenses, Tatinho, Ruan e Eca marcaram.

Semifinais

Avançaram à próxima fase Joinville e Corinthians, pelo Grupo A, além de Atlântico e Praia Clube, no Grupo B. A final será disputada nesta sexta (21), às 20h. Confira abaixo os confrontos das semifinais.

Quarta-feira (19)

19h - Joinville x Corinthians