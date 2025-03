Passaporte gastronômico: 4 lugares para conhecer com o Clube do Assinante

Restaurantes especializados na culinária de diferentes origens permitem aos assinantes do Clube fazer uma viagem gastronômica sem pesar no bolso. khozainuz / stock.adobe.com/br

Um bom churrasco no domingo e um clássico xis no sábado à noite. De comida boa, não resta dúvida, os gaúchos entendem. A questão é que culinárias de outros lugares do mundo também podem ser uma opção interessante. E o melhor: acessível. Já pensou fazer uma viagem gastronômica por diferentes países sem sair da cidade? Pois é. Além de ter acesso a benefícios exclusivos em mais de 300 estabelecimentos parceiros, membros do Clube do Assinante podem conhecer pratos típicos, degustar menus internacionais e ter incríveis experiências gastronômicas.



Do sushi ao capeletti. Do guacamole à parrilla. É com essa diversidade de opções, que o Clube te leva para conhecer um pouco da história e, claro, das delícias de países como Itália, Japão, México e Uruguai. Diferenciados menus, que carregam sabores e atravessam fronteiras, já desembarcaram aqui em Porto Alegre.

Culinária Italiana:

1 - Galeto Mamma Mia

Considerada um clássico no universo gastronômico, a culinária italiana não podia ficar de fora dessa lista. Para os amantes de massas frescas, azeites de alta qualidade e ingredientes únicos, a escolha perfeita é o Galeto Mamma Mia. Assinantes do Clube têm desconto adicional de 20% em cima da oferta do Laçador de Ofertas na sequência composta por sopa de capeletti, galeto assado na brasa, polenta frita, massas e molhos, radicci com bacon, além de saladas e sobremesas tradicionais.

Culinária Japonesa

2 - Enodô Sushi

Vai um “japa” aí? Se tem uma culinária que a cada dia conquista mais o Brasil é a japonesa. A cozinha lá do outro lado do mundo, caiu no gosto dos brasileiros e, para os gaúchos, a boa notícia é que tem benefício também. No Enodô Sushi, os sócios do clube têm 20% de desconto adicional no valor promocional do Laçador de Ofertas, na Divina Sequência, modalidade que é composta por sequência de sushi com reposição livre. Vale muito!

Culinária Mexicana:

3 - Guacamole Cocina Mexicana

Arriba, muchacho! Com uma combinação de sabores intensos e um ambiente descontraído e animado, o Guacamole Cocina Mexicana promete ser um pedacinho do México em pleno Rio Grande do Sul. Além de pratos clássicos da gastronomia mais caliente da América, o espaço também dispõe de decoração temática, tornando a experiência ainda mais imersiva. Já sabe, né? Assinante do Clube tem benefício.

Culinária Uruguaia



4 - Parrilla Del Sul

Que os “hermanos” mais próximos mandam bem na cozinha, a gente já sabe. Mas se liga só nesse banquete uruguaio: entrecot especial de costela bovina, coberto com bacon, queijo e pimentão. Bom demais, né? Vai dizer que não deu água na boca? Pois então corre e aproveita. Membro do Clube do Assinante pode resgatar esse pedido com até 20% de desconto em cima do valor promocional do Laçador de Ofertas.

Economia para o seu bolso e qualidade para o seu paladar. Viu como vale a pena fazer parte do Clube e usufruir de todos esses benefícios? Aproveite os descontos!

Todos os sócios do Clube têm 20% de desconto acumulativo com as ofertas do Laçador de Ofertas!