Linn da Quebrada faz pausa na carreira para focar na saúde mental: "Resultou no abuso de substâncias"

Em publicação no Instagram na noite de segunda-feira (17), a assessoria negou que Linn teria sido vista na Cracolândia , ao lado de um rapaz, em vídeo que circula nas redes sociais. "A informação [...] não é verídica e possui um caráter tendencioso", afirmou em publicação.

Por meio da nota, a equipe da artista explicou que ela enfrentava desafios "referentes à saúde mental" que acarretaram no abuso de substâncias e no "agravamento da depressão ". Eles também pedem compreensão e respeito à privacidade de Linn.

Cancelamento de compromissos

Linn da Quebrada atuou em Vitória , filme com Fernanda Montenegro que estreou na semana passada. A artista, no entanto, não tem comparecido aos compromissos relacionados ao longa.

Ela também teve canceladas as apresentações de Linn da Quebrada e Giovani Cidreira cantam Secos & Molhados, para a Casa Natura Musical, prevista para o último sábado (15).

"Continuaremos compartilhando atualizações quando for apropriado", informou a assessoria.

Apoio dos amigos e fãs

Nas redes sociais, como o X e o Instagram, amigos e seguidores desejaram melhoras e ressaltaram a importância dos cuidados com a saúde mental dentro da comunidade LGBT+ .

"A depressão e o abuso de substâncias nunca devem ser tratados de forma irresponsável, estigmatizante, sensacionalista e desrespeitosa... E, quando falamos de pessoas trans, negras e da comunidade LGBTQIA+, precisamos lembrar que essa dignidade já nos é negada cotidianamente, levando-nos ao adoecimento, e o abuso de substâncias é um fantasma sempre à nossa espreita", comentou a deputada do PSOL Erika Hilton, amiga pessoal de Linn.

"Eu não compactuo com informações tendenciosas e desrespeitosas sobre ninguém, quem dirá de quem eu amo. Quem quer que seja não é dono da verdade. Poderia ser alguém da família de vocês, como tem muitos hipócritas, que vivem isso no dia a dia e se sentem no direito indevido de comentar", escreveu a cantora Majur, outra amiga de Linn.