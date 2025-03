Coritiba se reúne com Rafinha para propor rescisão de contrato após polêmica; entenda

Rafinha não deve seguir no Coritiba. JP Pacheco / Coritiba/Divulgação

Coritiba e Rafinha podem encerrar a relação nos próximos dias. As partes vão se reunir nesta quarta-feira (19) e o clube irá propor uma rescisão contratual com o ex-jogador do Grêmio, que participou de evento festivo do Bayern de Munique sem autorização do Coxa. O lateral tem contrato com o time paranaense até o final de 2025.

De acordo com a apuração do ge.globo, Rafinha avisou a diretoria do Coritiba que precisava ir à Alemanha por ter sido convocado para uma audiência. No entanto, em nenhum momento o atleta citou que participaria do evento o Bayern.

Rafinha é formado nas categorias de base do Coritiba, e retornou ao clube neste ano, após passagem pelo São Paulo. Em 2025, ele disputou 10 jogos pelo Coxa.

A direção do clube paranaense se diz, de acordo com o ge.globo, decepcionada com a atitude de Rafinha. Quando ele retornou, o Coritiba tratava sua contratação como uma das principais da SAF.