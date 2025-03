Conmebol divulga tabela do Grêmio na Sul-Americana 2025; veja a data dos jogos da fase de grupos

A Conmebol detalhou a tabela desta fase da competição na noite desta terça-feira (18), um dia após o sorteio que colocou Godoy Cruz, Sportivo Luqueño e Atlético Grau no caminho do Tricolor.

A estreia do Grêmio no torneio será no dia 2 de abril, uma quarta-feira, no Paraguai, contra o Sportivo Luqueño. O duelo será no Defensores del Chaco, em Assunção.