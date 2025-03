Três atletas que podem se destacar pelo Juventude no Brasileirão Feminino

Juventude em preparação para estrear na Série A-1. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras abrirão a temporada com a disputa do Brasileirão Feminino. O time da Serra irá a campo no próximo sábado (22), às 16h, contra o América-MG. O duelo será disputado na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Para sonhar com a permanência na Série A-1, o Juventude pode ter alguns destaques individuais. Zero Hora apresenta três atletas que tem potencial para chamar a atenção ao longo da disputa. Confira abaixo.

Dani Venturini (volante)

Venturini chegou após passagem pelo Athletico-PR. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

Aos 27 anos, Venturini faz as duas primeiras funções do meio de campo. Com boa visão de jogo e saída de bola, pode ser um diferencial no time alviverde.

A bola parada também é uma valência da ex-jogadora do Athletico-PR. Assim como os lançamentos.

Venturini também tem experiência na disputa da Série A-1. Em 2022, 2023 e 2024, atleta defendeu as cores do tradicional Avaí Kindermann.

Flávia Pissaia (meia)

Flávia Pissaia é meia de origem. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

A jovem meio-campista deve ser um diferencial no time do Juventude. Com apenas 22 anos, Flávia Pissaia é uma camisa 10 clássica e já tem experiência na Série A-1. Em 2019, a atleta foi campeã pela Ferroviária.

As boas atuações pelo Fortaleza, na última temporada, chamaram a atenção do Juventude. A expectativa é de que ela seja a responsável pelo setor de criação no meio de campo do time.

Renata May (goleira)

Renata May está no Ju desde 2022. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Remanescente da última temporada, a goleira pode fazer a diferença na disputa do Brasileirão Feminino. No clube desde 2022, Renata só perdeu a titularidade quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, na metade de 2023.

No último ano, já recuperada, voltou a disputar posição com Claudia, que vinha sendo convocada para a Seleção. Com a saída da concorrente, deverá recuperar a titularidade e ser bastante exigida ao longo da competição.

Pelo Juventude, disputou 21 jogos e sofreu 18 gols.

