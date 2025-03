Meia do Juventude relembra início na Ferroviária e detalha objetivos para a temporada 

Flávia Pissaia foi um dos reforços trazidos pelo Juventude. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

A temporada de 2025 reservou um novo desafio para a meia Flávia Pissaia, de 22 anos. Recém-chegada a Caxias do Sul, ela voltará a disputar a elite do Brasileirão Feminino e, agora, será por um time estreante: o Juventude.

Formada nas categorias de base da Ferroviária, foi pelo clube grená que teve a primeira experiência na Série A-1. À época, ainda com 17 anos ajudou na conquista do título brasileiro de 2019.

— Eu cheguei para base da Ferroviária e, com o tempo, consegui subir para o profissional. Eu tinha 17 anos e eu compunha o elenco do profissional, ia para os jogos. O time era muito bom, muito encaixado, unido. Conseguimos ser campeãs e foi uma experiência incrível para mim e para todo o grupo — contou, em entrevista ao Resenha das Gurias.

Aquele time contava com grandes nomes do futebol feminino brasileiro, como a goleira Luciana, que já disputou Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Além da zagueira Andréia Rosa, que também já esteve em campo pelas Olimpíadas e atualmente é técnica de futebol, e da meia Aline Milene, grande destaque do São Paulo.

— Foi onde eu mais peguei experiência, tendo as meninas mais velhas, mais técnicas, que sempre falavam conosco para ver o que podíamos melhorar, como poderiam ajudar para nos tornarmos profissionais. Para mim, foi muito incrível — relembra.

Novo ciclo no Juventude

A experiência que adquiriu com as cores grenás a ajudou quando passou por Atlético-MG, Ceará, Bahia e Fortaleza. Agora, também será um diferencial para buscar os objetivos nesse novo ciclo com a camisa do Juventude.

— Estamos fazendo uma boa preparação, com grandes amistosos. Vamos em busca da permanência na Série A e quem sabe tentar beliscar uma classificação — afirma.

Pissaia foi uma das 19 atletas que chegou a Caxias do Sul para esta nova temporada. O grupo realizou amistosos e passa pelo período de adaptação antes da estreia na Série A-1.

— Somos um grupo novo, todo mundo está se conhecendo agora, mas temos a cabeça boa, uma ajuda a outra, estamos conseguindo nos entrosar bem e estamos treinando direto para conhecer o estilo de jogo da outra o quanto antes — explica.

A estreia das Gurias Jaconeras ocorre no próximo sábado (22), às 16h, na Montanha dos Vinhedos. O duelo será diante do América-MG.

— Vai ser um jogo difícil, em casa, contra um time que conseguiu se garantir na Série A-1 no ano passado. Mas sabemos do nosso potencial e vamos fazer de tudo para conseguir jogar da melhor forma para conseguir arrancar pontos do América — finalizou.

