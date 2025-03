Juventude x América-MG: tudo sobre o jogo da primeira rodada do Brasileirão. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o América-MG no próximo sábado (22), às 16h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O duelo é válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x América-MG

Juventude: Renata May; Grazi, Hericka Sorriso, Carla Cruz (Rayane) e Ingrid Buzzini (Maiza); Alice, Drielly (Dani Venturini) e Pissaia; Teté, Jaielly e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

América-MG: Tainá; Maiara, Ana Clara e Mimi; Lais Giacomel, Ana Flávia, Sassá, Rafa Levis (Iara) e Ilana; Soraya e Radija (Pimenta). Técnico: Jorge Victor.

Arbitragem para Juventude x América-MG

Jenifer Alves de Freitas (RJ), auxiliada por Cassio Pires Dornelles (RS) e Claiton Timm (RS).

Onde assistir a Juventude x América-MG

O Juventude transmitirá a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Juventude x América-MG

Juventude

Para esta temporada, o elenco do Juventude sofreu um desmanche. Atualmente, o grupo conta com 28 atletas. Foram 17 saídas ao término da última temporada, com 19 chegadas a Caxias do Sul.

Entre as baixas, o destaque fica em três atletas: a goleira Claudia, a volante Lari Sanchez e a atacante Thalita. A primeira transferiu-se para o Fluminense. Enquanto as outras duas estão no Atlético-MG.

Por outro lado, o Juventude também foi ao mercado e buscou a contratação de 19 jogadoras. Entre elas, destaque para três atletas que estavam em clubes da Série A-1 em 2024: as atacantes Taysa Félix (contratada junto ao América) e Teté (vinda do Botafogo), e a lateral Ingrid Buzzini (transferida do Atlético).

América-MG

As Spartanas foram uma das sensações do último Brasileirão. Recém chegadas à elite, surpreenderam e sequer brigaram contra o rebaixamento no ano que passou.

Agora, para 2025, o elenco passou por algumas mudanças. As zagueiras Karol Arcanjo e Hingredy, a meia Fany Gauto e as atacantes Valéria Paula e Lilian foram algumas das atletas que não renovaram com o América-MG.

Por outro lado, o clube mineiro também foi ao mercado e buscou reforços. O destaque ficou por conta da meia Rafa Levis, ex-Grêmio. Com 22 anos, ela se despediu do Tricolor com 84 jogos, 15 gols e 20 assistências.

Ingressos para Juventude x América-MG

Sócios: entrada franca para todas as modalidades

Jaconero Prata e convidado devem emitir o ingresso sem custo em https://sociojaconero.com.br



Não-sócios: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível

É necessário emitir o ingresso sem custo em https://ingressos.juventude.com.br

Acessos:

Torcida do Juventude: Portão 1

Portão 1 Torcida visitante: Portão 7

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.