Rafa Levis estava no Grêmio desde o segundo semestre de 2020. (Morgana Schuh /Grêmio FBPA)

A meia Rafa Levis não seguirá no Grêmio na próxima temporada. Com 22 anos, a camisa 10 tem contrato com o Tricolor apenas até dezembro deste ano, e o vínculo não será renovado. Assim, a jogadora acertou com o América-MG para 2025.

Gremista assumida, Rafa Levis chegou ao clube no final de 2020 para integrar as categorias de base. Com destaque, recebeu oportunidades no elenco profissional logo no ano seguinte, na disputa do Brasileirão. Naquela edição, foi eleita a revelação da Série A-1 em eleição da CBF.

Figurinha carimbada nas convocações do técnico Jonas Urias, disputou a Copa do Mundo sub-20 pelo Brasil em 2022, quando a seleção faturou a medalha de bronze. Suas atuações também fizeram com que integrasse a seleção da categoria pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

No Grêmio, porém, perdeu espaço a partir da chegada da técnica Thaissan Passos — ao longo do ano, foi titular apenas em sete oportunidades. Com isso, 2024 foi o ano em que menos começou entre as 11 desde que foi promovida ao elenco principal.

Rafa Levis se despede do Grêmio com 84 jogos, 15 gols e 20 assistências. Além de dois títulos do Gauchão Feminino e um da Ladies Cup. A meia é a terceira atleta que mais vestiu a camisa do Tricolor desde a retomada do departamento, em 2017.

Em 2025, disputará o Brasileirão e o Mineirão pelo América-MG. Será o quarto clube de Rafa, que também já defendeu São Paulo e Chapecoense.

Números de Rafa Levis pelo Grêmio