"A gente se ressignificou", afirma técnica das Gurias Gremistas após conquista da Ladies Cup

Grêmio venceu Bahia nos pênaltis e conquistou a Ladies Cup. (Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

O título da Ladies Cup consolidou uma das metas de trabalho da técnica Thaissan Passos à frente das Gurias Gremistas: voltar a conquistar títulos. A treinadora, que chegou neste ano, encerrou a temporada com duas taças no comando da equipe principal.

A conquista da última competição do ano foi marcada por diversos significados. Na partida antes da final, o duelo contra o River Plate precisou ser encerrado após caso de injúria racial contra um gandula e contra as próprias jogadoras do clube. O time gremista se retirou de campo diante dos episódios.

Após os fatos da última sexta-feira (13), o time decidiu o título no domingo. Depois de um empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Com atuação decisiva da goleira Vivi, a tarde no Canindé teve um desfecho diferente em comparação ao último jogo. Desta vez, a partida terminou em celebração.

— Como eu falei no Campeonato Gaúcho, a gente continuou até o final, até hoje, trabalhando, trabalhando, trabalhando muito mais. E graças a Deus, coroou com esse título tão importante pra gente, numa situação que a gente passou na sexta-feira, mas a gente se ressignificou e vamos levar mais um título para o Rio Grande do Sul, mais um título para a torcida tricolor — destacou a comandante gremista.

A taça da Ladies Cup foi a segunda sob o comando da treinadora. No mês de novembro, o clube já havia sido campeão do Gauchão Feminino. Desempenho que deixou Thaissan com sensação de "dever cumprido" pelo que foi projetado no seu início de trabalho.

— Quando eu entrei no Grêmio, eu me comprometi em a gente brigar por título. A gente tem que se preocupar em entregar o melhor para o nosso torcedor. Eu sou abençoada por ter a oportunidade de trabalhar com essas meninas, com essas pessoas que compraram muito, muito a ideia que a gente precisava trabalhar mais.

Agora, o período será de férias para a técnica e o elenco. A primeira competição de 2025 será a Supercopa. A CBF ainda não divulgou detalhes do calendário do futebol feminino.