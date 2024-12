Quatro jogadoras do River Plate são presas por injúria racial após jogo contra o Grêmio

Momento em que Candela Díaz (camisa 15) faz um gesto em alusão a um macaco para o gandula da partida. Reprodução/SporTV

Quatro jogadoras do River Plate foram presas por injúria racial depois da derrota para o Grêmio, pela Ladies Cup, na noite de sexta-feira (20). Conforme o portal ge.globo, as atletas Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz tiveram mantidas as prisões preventivas após audiência de custódia realizada neste sábado (21).

As jogadoras da equipe argentina foram levadas para a 6ª Delegacia de Polícia, em São Paulo, após o jogo, que ocorria no estádio do Canindé. A câmera da transmissão do canal SporTV flagrou a meio-campista Candela Díaz fazendo um gesto que parece fazer alusão a um "macaco" contra um gandula. O fato aconteceu logo depois de o Grêmio empatar a partida, aos 34 minutos, e deu início a uma briga generalizada.

Conforme a treinadora gremista, Thaissan Passos, as jogadoras da equipe gaúcha também sofreram injúria racial. Por conta disso, foi solicitada prisão preventiva das atletas argentinas. Elas serão levadas a um presídio de São Paulo.

A advogada Thaís Sankari, que representa as jogadoras do River Plate, informou ao ge.globo que irá entrar com um pedido de habeas corpus neste domingo (22) para que as quatro possam responder ao processo em liberdade. O clube argentino repudiou a injúria racial cometida, mas vem dando suporte às atletas e se responsabilizou a apresentá-las aos órgãos judiciais quando necessário.

Zero Hora tenta contato com a advogada, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.

Entenda o caso

A confusão começou após um ato de injúria racial por parte da meio-campista Candela Díaz contra um gandula. O fato aconteceu logo depois de o Grêmio empatar a partida, aos 34 minutos, com gol de Maria.

A câmera da transmissão do SporTV flagrou a camisa 15 fazendo um gesto que parece fazer alusão a um "macaco" contra o gandula.

Uma briga generalizada começou depois deste ocorrido. Segundo a treinadora gremista, Thaissan Passos, as jogadoras de equipe gaúcha também sofreram injúria racial.

— Chamaram as meninas de "macacas", "negritas". Começaram fazendo racismo com o gandula. Porque tomaram um gol, se demonstraram desequilibradas. É uma vergonha e isso acaba manchando a competição e a grandeza do futebol feminino — disse a treinadora.

Depois de mais de meia hora de jogo parado, o árbitro expulsou seis jogadoras, todas do River: Candela Díaz, Cángaro, Milagros Diaz, Julieta Romero e Camila Duarte. As jogadoras do Grêmio deixaram o gramado após o caso.

O resultado de 1 a 1 classificava as gurias do Tricolor, mas o número de expulsões no lado do River ultrapassou o limite da regra, e o confronto foi encerrado. O Grêmio terminou a fase inicial como primeiro colocado do Grupo A e avançou à decisão, marcada para domingo (22), às 16h, contra o Bahia.

O River Plate foi excluído da competição e suspenso por dois anos do torneio por conta do caso.

Nota de repúdio do Grêmio

Viemos a público manifestar a nossa indignação com os fatos ocorridos durante o jogo contra o River Plate pela última rodada da fase de classificação da Brasil Ladies Cup, na noite desta sexta-feira no estádio Canindé, em São Paulo.

Na parte final do primeiro tempo, logo após empatar a partida, as nossas atletas se revoltaram ao presenciar jogadoras do River fazendo gestos racistas para um gandula.

Ao defender o gandula as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão a partida foi interrompida e seis jogadoras do River acabaram expulsas, dando fim ao jogo.

Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que foram agredidas de maneira inadmissível e intolerável.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis.

Nós, do Clube de Todos, não aceitamos esse tipo de situação e aproveitamos para reforçar o nosso compromisso contra todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação, inspirados em alguns dos nossos maiores ídolos como o Everaldo, estrela na bandeira Tricolor, Lupicínio Rodrigues, autor do hino Imortal, Tarciso Flecha Negra, lenda do ataque e atualmente mascote do Clube e Marianita, pioneira do futebol feminino e maior jogadora Gremista de todos os tempos.

Nota oficial da Ladies Cup

A Brasil Ladies Cup repudia o episódio de racismo durante a partida entre River Plate-ARG e Grêmio. Neste momento, a organização está prestando o suporte necessário para as vítimas deste lamentável ocorrido.

É triste que o desenvolvimento do futebol feminino, através de um torneio que está sendo exibido em todo o país e também no exterior, seja atrapalhado por um acontecimento lastimável.

Esperamos que Bahia e Grêmio, finalistas da competição, possam realizar um espetáculo esportivo de forma limpa, honesta e à altura que a sociedade merece. O preconceito jamais será tolerado pelo torneio.

Nota do River Plate

O River Plate manifesta o mais absoluto repúdio aos gestos discriminatórios ocorridos na partida com o Grêmio pela Brasil Ladies Cup 2024. Comunica que já está tomando as medidas disciplinares correspondentes e continuará trabalhando para erradicar esse tipo de comportamento.