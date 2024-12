Bahia x Grêmio: onde assistir, horário e escalações da final da Ladies Cup

Bahia x Grêmio será disputado no Canindé, em São Paulo. - / Arte GZH

O domingo (22) será de decisão para as Gurias Gremistas. O Tricolor irá encarar o Bahia, na final da Ladies Cup, competição que fecha o calendário do futebol feminino. A decisão está marcada para as 16h, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Confira abaixo todas as informações da partida.

Prováveis escalações para Bahia x Grêmio

Bahia: Yanne; Dan, Aila, Tchula e Mila Santos; Suelen (Luana), Treyci e Angela; Kaiuska, Ju Oliveira e Ellen. Técnico: Felipe Freitas.

Grêmio: Vivi Holzel; Dani Barão, Brito, Sassá e Shashá; Dayana Rodríguez, Bia Santos e Pri Back; Gisele (Luana Spindler), Maria Dias e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

Arbitragem para Bahia x Grêmio

Ainda não divulgada pela organização.

Onde assistir a Bahia x Grêmio

O SporTV e o Canal Goat, pelo YouTube, anunciam a transmissão da partida.

Como chegam Bahia x Grêmio

Bahia

Com 77% de aproveitamento, o Bahia teve duas vitórias e um empate na primeira fase. Venceu o Avaí Kindermann e a seleção do Paraguai. O único empate foi diante do Pumas, do México.

O título da Ladies Cup pode coroar o trabalho realizado ao logo da temporada. No cenário nacional, a equipe conquistou a Série A-2 do Brasileirão e garantiu o acesso à elite do futebol feminino. No Estadual, manteve a hegemonia ao golear o Vitória na final do Campeonato Baiano, por 4 a 0, e confirmar a quinta taça consecutiva.

Grêmio

O Grêmio chega à decisão depois de garantir a classificação na última rodada, diante do River Plate. Apesar disso, a conquista da vaga não foi apenas sinônimo de comemoração. A partida contra o time argentino foi marcada por atos racistas de jogadoras do River contra um gandula da partida. Atletas do time gaúcho também relataram que foram alvo de ofensas racistas.

Por conta dos episódios e da expulsão de seis atletas do River Plate, o jogo foi paralisado logo após o gol de empate do Grêmio, aos 35 minutos do primeiro tempo. O resultado de 1 a 1 garantiu a presença tricolor na final.

Em sua primeira participação no torneio principal da Ladies Cup, o Grêmio conquistou um empate contra o Sport, uma vitória contra o Athletico-PR e o empate contra o River Plate.