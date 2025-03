Relembre a campanha do Grêmio na última vez que participou da Supercopa Feminina

Em 2022, Gurias Gremistas disputaram a Supercopa e foram vice-campeãs. Nayra Halm / Staff Images Woman/CBF

As Gurias Gremistas voltarão a disputar a Supercopa Feminina em 2025. Após conquistar a classificação na última temporada, via Brasileirão, o Grêmio estreia diante do Corinthians.

O duelo está marcado para o próximo domingo (9), às 16h, na Arena do Grêmio. O jogo é único, portanto, quem vencer estará classificado. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Esta será a segunda vez que o Tricolor disputará o torneio. Antes, em 2022, o Grêmio foi um dos oito participantes da edição inaugural. À época, as Gurias Gremistas chegaram à final e ficaram com o vice-campeonato.

ZH relembra a campanha tricolor. Confira abaixo.

Primeira fase - Grêmio 2x0 Cruzeiro

Pati Maldaner (C) marcou um dos gols sobe o Cruzeiro. Jéssica Maldonado / Grêmio,Divulgação

Em 2022, as Gurias Gremistas enfrentaram o Cruzeiro na fase de abertura da Supercopa. Atuando no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Tricolor conquistou sua primeira vitória naquela temporada. O 2 a 0 veio com gols da zagueira Pati Maldaner e da atacante Dani Ortolan, e confirmou o avanço às semifinais.

O Grêmio disputou aquele jogo com Lorena; Lais Giacomel, Pati Maldaner, Tuani e Jéssica Soares (Gabizinha); Tchula (Cássia), Pri Back e Rafa Levis; Luany (Dani Barão), Caty e Lais Estevam (Dani Ortolan).

Desta formação, apenas a lateral Dani Barão segue vestindo as cores gremistas. As demais atletas acabaram despedindo-se do clube nas últimas duas temporadas.

Segunda fase - Flamengo 1 (3) x (4) 1 Grêmio

Jéssica Soares marcou o gol de empate do Grêmio. Nayra Halm / Staff Images Woman/CBF/Divulgação

Se na estreia as Gurias Gremistas conquistaram uma vitória sem muitos sustos diante do Cruzeiro, a classificação à final teve mais emoção. O embate contra o Flamengo, no Luso-brasileiro, terminou empatado em 1 a 1 e a classificação foi definida nos pênaltis.

O rubro-negro saiu na frente, com gol de Cris logo aos 7 minutos de jogo. Mas o Grêmio não se deixou abalar e, aos 19, deixou tudo igual com a lateral Jéssica Soares. O placar seguiu inalterado, e aí tudo teve de ser decidido nas penalidades.

As Gurias Gremistas, então, contaram com a estrela da goleira Lorena, que defendeu a cobrança de Anny Marabá, e com Pri Back, Dani Ortolan, Jéssica Soares e Caty, que converteram suas cobranças, para avançar.

O 4 a 3 ainda teve Tchula mandando a bola na trave, e Monalisa isolando pelo lado rubro-negro. Duda, Kika Brandino e Darlene foram as responsáveis pelas cobranças certas do Flamengo.

Final - Corinthians 1x0 Grêmio

Grêmio perdeu para o Corinthians no último minuto. Staff Images Woman-6281 / CBF

Foi na Neo Química que o Grêmio disputou sua primeira final nacional desde a retomada do departamento feminino. E o desfecho foi o mais dramático entre os possíveis.

Em uma partida deslumbrante da goleira Lorena, o Tricolor conseguiu superar o ímpeto do Corinthians até os 49 minutos do segundo tempo. Foi neste momento que Gabi Zanotti subiu livre e, de cabeça, garantiu o 1 a 0 e mais um título para as Brabas.